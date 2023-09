CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Tre Fiori e Virtus, nero-verdi in testa a punteggio pieno I risultati della terza giornata

Vincono Tre Fiori e Virtus, nero-verdi in testa a punteggio pieno.

Il Tre Fiori vince il derby superando il Fiorentino con un gol di Cecconi. Nella ripresa Stefanelli sbaglia un calcio di rigore. La Virtus supera in rimonta la Juvenes/Dogana e comanda la classifica a punteggio pieno. Solo un pareggio per il Cosmos che non va oltre allo 0 a 0 con il San Giovanni. Prima vittoria per la Libertas che ha battuto 2 a 1 il Faetano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: