Una doppietta di Tall permette alla squadra di Andy Selva di battere la Folgore per 2 a 0 e agganciare La Fiorita al terzo posto. Torna alla vittoria il Faetano che supera per 2 a 0 il Pennarossa con i gol di Terenzi e Mema. Alla Juvenes/Dogana basta una rete di Stella nel secondo tempo per imporsi (1-0) sul San Giovanni.