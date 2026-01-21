Vincono Tre Fiori, Virtus, La Fiorita e Juvenes.

Tre Fiori e Virtus vincono e si mantengono appaiate in vetta. I gialloblu superano 4-0 il San Giovanni (Sirri, Benedettini, Pesaresi e Bernardi), i neroverdi battono 2-1 la Folgore con reti di Scappini e Zenoni (il momentaneo pari su autorete di De Lucia). Falciano subisce il sorpasso de La Fiorita, ora 5ª grazie al 2-0 sulla San Marino Academy (Guidi, Semprini). È l'autogol di Maioli invece a lanciare la Juvenes/Dogana che si prende per 1-0 il derby col Cosmos.
