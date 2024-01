CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Virtus e Cosmos. La Folgore affonda il Pennarossa

Vincono Virtus e Cosmos. La Folgore affonda il Pennarossa.

Successo in rimonta per la capolista Virtus. San Giovanni in vantaggio con Sartini, nero-verdi che capovolgono il risultato con la doppietta di Nicola Angeli. Sesta vittoria consecutiva per il Cosmos che batte la Libertas per 3 a 1. La Folgore travolge il Pennarossa per 8 a 0 con le doppiette di Pancotti e Gori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: