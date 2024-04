CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Virtus e La Fiorita, la lotta scudetto continua La squadra di Bizzotto mantiene 2 punti di vantaggio sul gialloblu di Montegiardino

Nei posticipi della ventottesima giornata, la Virtus vince agevolmente con il Cailungo per 3 a 0. Molto più sofferto il successo della Fiorita che supera per 3 a 2 il Tre Penne. Vittoria in rimonta del Tre Fiori che batte 2 a 1 la Libertas.

