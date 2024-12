CAMPIONATO SAMMARINESE Vincono Virtus e SM Academy I campioni in carica superano 3 a 0 il Faetano mentre la San Marino Academy batte il Pennarossa per 2 a 1

Vincono Virtus e SM Academy.

Nelle prime due partite della tredicesima giornata del campionato sammarinese, vincono Virtus e SM Academy. La capolista supera con un perentorio 3 a 0 il Faetano con la doppietta di Benincasa e la rete di Golinucci.

Successo anche per la SM Academy che ha battuto 2 a 1 il Pennarossa. Un autorete di Gega e la firma di Federico Ciacci per il doppio vantaggio della squadra di Cecchetti. Nel finale il gol di Famiglietti per il definitivo 2 a 1.

