Vincono Virtus e Tre Fiori, solo pari per La Fiorita

Dopo aver bloccato sul pareggio La Fiorita, la Virtus batte la Folgore e si rilancia nelle zone nobili della classifica. La sfida giocata sul campo di Domagnano si decide ad un quarto d'ora dal termine. Traversone millimetrico di Golinucci per lo splendido diagonale di Nicola Angeli. Ancora una vittoria in rimonta per il Tre Fiori che va sotto di due gol con il San Giovanni. La squadra di Tognacci si porta in vantaggio con il piatto destro di De Biagi che non dà scampo a Simoncini. Il 2 a 0 lo firma Montebelli, bravo nel proteggere la sfera ed infilare la porta avversaria. Secondo tempo e Gjurchinoski riapre la partita, trasformando un calcio di rigore assegnato per un presunto fallo ai danni di Dolcini. A sette minuti dal termine, i gialloblu trovano il pari con la terza doppietta stagionale di Gjurchinoski. Il San Giovanni sbanda e il Tre Fiori la vince nel giro di due minuti. La firma del vantaggio è quella di Cuzzilla mentre Ciccione mette il sigillo sulla quarta vittoria della squadra di Matteo Cecchetti. Secondo pareggio consecutivo per La Fiorita che perde il primato in classifica, in favore del Tre Penne. Fiorita che deve registrare ancora l’indisponibilità di tanti giocatori e Juvenes/Dogana che mette cinque minuti per passare in vantaggio con il solito Merli. Poco dopo la mezz’ora arriva addirittura il raddoppio, realizzato dal giovane sammarinese Baldazzi. La Fiorita non demorde e riapre la partita con la battuta vincente di Tommaso Guidi. Finale convulso e al quinto minuto di recupero, il centrocampista Zulli regala il 2 a 2 alla compagine di Oscar Lasagni.