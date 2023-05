Virtus 4ª, Libertas ko 2-1

Di nuovo senza portiere di ruolo, la Virtus controlla la partita e tiene la Libertas il più lontano possibile dalla sua area, riuscendoci quel tanto che basta per far suo il 4° posto. Il 2-1 di Montecchio è un giusto premio al predominio dei neroverdi, pericolosi già al 2°: Contadini dal limite, Zavoli respinge corto e a rimbalzo Pedrini se lo mangia di testa. Ancora Pedrini a cambiar lato per Sorrentino, imbucata per Benincasa e piatto sul fondo. Il trio ci riprova a stretto giro, qui Benincasa e Sorrentino imbastiscono e Pedrini conclude, con Merendino a deviare in angolo.

Per sbloccarla ci vuole un assolo e tocca a Sorrentino, che si procura e trasforma la punizione che sorprende Zavoli per il vantaggio neroverde. Eppure alla Libertas basta un'occasione per andare a dama, con Morelli a ricamare dal limite e Sapori che piroetta e infila il mancino radente al palo. 1-1, si riparte e subito di nuovo Virtus con Pedrini a innescare Sorrentino, Gregorio lo chiude al tiro e ci strappa pure il fallo. Allo scadere della frazione c'è uno squillo per lato, con Sorrentino che manca di poco la buca d'angolo e Morelli che dalla fascia serve la girata di Sapori, troppo strozzata per scardinare Angeli.

Il bomber di squadra prestato alla porta ci mette anche del suo in questa inedita veste, opponendo il guanto quando Barone crossa per l'inzuccata di Bucci. È questo l'ultimo segno di Libertas, il prosieguo è solo Virtus. Sorrentino per Pedrini che è libero di andare a puntare Zavoli, l'11 sceglie di saltare il portiere, ci riesce ma poi si perde e fa sfumare il tutto. Saprà farsi perdonare di lì a poco, su un'altra bella azione corale: Contadini, Benincasa e tacco del neoentrato Sopranzi proprio per Pedrini, petto, destro e palla nel sacco per il gol che decide la partita.

Siamo appena al 61°, Borgo però non replica e si va dritti al recupero, quando Sorrentino ha, in pochi secondi, una doppia opportunità di doppietta: sull'imbeccata di Tortori, Zavoli lo rimpalla, sul servizio di Ciacci invece infila la porta, ma in fuorigioco. Finisce qui, la Virtus è quarta e ora può concentrarsi sulla storica finale di Coppa Titano contro il Tre Penne.