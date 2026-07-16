CONFERENCE LEAGUE Virtus, altro confronto europeo: la storia dice esperienza, il presente chiede un'altra impresa Questa sera ore 21 diretta su San Marino RTV Virtus – Dila Gori si riparte dal 3-1 favorevole ai georgiani

Un'altra notte europea attende la Virtus, chiamata a ribaltare pronostico e risultato, contro il Dila Gori e a tenere vivo il sogno Conference League. La formazione di Acquaviva si presenta all'appuntamento forte dell'esperienza maturata negli ultimi anni, nei quali è diventata una delle realtà sammarinesi più presenti e competitive. Per la Virtus non si tratta più di una semplice comparsa internazionale. Le partecipazioni consecutive alle competizioni europee hanno permesso al club di confrontarsi con avversari di livello crescente, costruendo un bagaglio di esperienza che rappresenta oggi, uno dei principali punti di forza della squadra. Ogni estate europea ha lasciato qualcosa: consapevolezza, ritmo internazionale e la convinzione di potersela giocare anche contro formazioni provenienti da campionati più competitivi. Contro il Dila Gori servirà una prestazione di altissimo livello. I georgiani partono con i favori del pronostico forti del 3-1 maturato all'andata.

C'è Piscitella, l'ex Rimini non era presente in Georgia, ma non ci sarà l'autore del gol del vantaggio Benincasa. Serviranno intensità, coraggio e massima attenzione per tutti i novanta minuti. Al di là del risultato, la sfida rappresenta un altro tassello nel percorso di crescita del club, pronto a cambiare pelle ed aprire un nuovo ciclo con Oscar Muratori. Quella di questa sera ore 21 diretta su San Marino RTV potrebbe essere l'ultima panchina di Gigi Bizzotto da allenatore della Virtus. Il suo percorso continuerà in Federcalcio. La storia europea della Virtus è ancora giovane, ma è già ricca di sfide che hanno fatto crescere il club. Contro il Dila Gori c'è la possibilità di aggiungere un'altra pagina significativa, inseguendo un'impresa che avrebbe il sapore della consacrazione.

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