Virtus ancora a +5, il Tre Fiori scavalca la Folgore per il 3° posto

Il punto sul campionato sammarinese

Altri 90 minuti che se ne vanno e una situazione che rimane immutata. Per le prossime due settimane – almeno – la Virtus resterà a +5 su La Fiorita. Perché Acquaviva supera il Cailungo con un gol per tempo, Montegiardino risponde con un tris al Domagnano e, all'arrivo della sosta per le nazionali, si resta nella “solita” situazione: Virtus 66, La Fiorita 61. Entrambe fanno il loro dovere, continuando ad aggiornare numeri da record: per i neroverdi, trascinati da un super Lombardi, sono 18 vittorie nelle ultime 19, i gialloblu sono imbattuti da 25 giornate. Al rientro due impegni sulla carta agevoli: Virtus-Libertas e La Fiorita-San Marino Academy.

Le battistrada hanno fatto il vuoto, dietro però si infiamma la lotta per il terzo posto con il Tre Fiori che ha effettuato il sorpasso sulla Folgore, fermata sull'1-1 dal Tre Penne. I gialloblu di Girolomoni sfruttano il turno favorevole, battendo il Pennarossa e centrando la quarta vittoria consecutiva. Falciano, invece, si affida a Pancotti ma viene ripresa nel secondo tempo dalla zampata di Ricciardo. Che consente quindi al Tre Penne di rimanere appaiato a quota 39 punti in un terzetto con Cosmos e Fiorentino, per giocarsi due delle tre posizioni che permetteranno di evitare gli spareggi. Da registrare, poi, lo scatto del San Giovanni che supera proprio il Cosmos nello scontro diretto e si prende la quinta piazza in solitaria.

In fondo, invece, accorciano Libertas e Juvenes/Dogana ora rispettivamente a -3 e -5 dal Domagnano 11°, l'ultimo posto valido per accedere alla post-season.