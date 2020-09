MERCATO Virtus: arriva Aron Giacomoni

La Virtus rinforza la difesa con l'acquisto del centrale classe 1987 Aron Giacomoni, giocatore che in carriera ha disputato più di 100 partite in Serie D e ha indossato diverse maglie, tra cui quelle di Ravenna, Bra e Trento. Arriva dall'Alfonsine e sul Titano ha già giocato con il Tre Penne in occasione del preliminare di Champions' League del 2019.



