Virtus: assalto a Niang. Colpi importanti per Folgore, Libertas e Domagnano

Region's Cup, coppe europee ed anche calciomercato. L'estate del pallone sammarinese non si ferma mai e – per quanto riguarda le trattative – si sta entrando nel vivo. Partendo dai campioni in carica della Virtus, attesi dal terzo turno preliminare di Conference League ma anche nel rinforzare una rosa a caccia del terzo Scudetto consecutivo. L'ultimo colpo in ordine di tempo è Samuele Guddo, ex portiere della Folgore. Acquaviva inoltre starebbe puntando forte sull'ex Fiorentino e La Fiorita Aziz Niang per sostituire – così come hanno fatto Zulli e Zenoni – due protagonisti della doppia cavalcata neroverde come Loris Tortori e Alessandro Pecci. Tra le big molto attivo il Tre Penne, voglioso di riprendersi l'Europa dopo un'annata complicata. La ciliegina sulla torta del DS Bollini è Filippo Berardi: l'attaccante della nazionale sammarinese torna in patria dopo l'ultima esperienza con la Vibonese. Alla corte di Nicola Berardi anche l'ex Cosmos Simone Errico, mentre un altro super acquisto è sicuramente Manuel Ferrani, difensore che vanta una lunga carriera tra i professionisti.

Pronta a recitare un ruolo da protagonista anche la Folgore, che fa "spesa" dal San Giovanni portandosi a casa il centrocampista classe 2004 Giovanni De Nicolò oltre ai due fratelli Augusto e Azael Garcia Rufer. Rivoluzione in atto per quando riguarda Libertas e Domagnano. La squadra di Borgo Maggiore, che ripartirà da Samuele Buda in panchina, è pronta a tornare a far la voce grossa. Tanti i cambi: occhi puntati sul difensore brasiliano Jonathan Maciel, su Baiardi e Rigoni – ultimi annunciati. Sono 12, invece, i nuovi innesti del Domagnano del neo-tecnico Manuel Amati: c'è l'ex Victor San Marino Mengucci, il difensore Filippo Guglielmi – protagonista con la NAT – oltre a Matteo Sapucci e Matthias Bonetti, tra gli altri.