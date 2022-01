Virtus attiva sul mercato

La squadra del Castello di Acquaviva è vicinissima ad Andrea Battistini portiere classe 2000 ex Santarcangelo ed Anconitana. Torna in neroverde con la formula del prestito Mariano Alvares. Torna nel campionato sammarinese Jacopo Raschi, dopo la prima parte della stagione in prima categoria.

