COPPE EUROPEE Virtus, Barone: "Ci metteremo il cuore. Futuro? Non ho ancora deciso" Tra scudetto ed esordio nelle coppe europee il centrocampista classe '84 si sta regalando un finale di carriera ricco di soddisfazioni. Carriera che, dice, potrebbe proseguire anche dopo la Conference.

Per la Conference League la Virtus ha ritrovato anche Mario Barone, tra i protagonisti della vittoria del primo scudetto neroverde. E tra titolo nazionale ed esordio nelle coppe europee, il centrocampista classe '84 - che ha in curriculum 21 stagioni tra Serie D e C2 - si sta regalando un finale di carriera ricco di soddisfazioni. Carriera che, dice, potrebbe proseguire anche dopo la Conference League: "Futuro? Mi godo il momento, ancora non ho deciso".

Nel video l'intervista

