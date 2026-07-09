Virtus, Benincasa: "Segnare in Europa è sempre un'emozione"

Intervista a Simone Benincasa

A portare in vantaggio la Virtus contro il Dila Gori è stato l'attaccante Simone Benincasa, al 2° gol in Conference League dopo quello segnato al Flora Tallinn due anni fa: "Siamo partiti molto forte, penso che dopo tre minuti siamo passati in vantaggio. Goli ha fatto un bell'inserimento, una bella sponda di testa, un bell'assist direi. Siamo partiti come volevamo. È sempre una bella emozione segnare in Europa. Diciamo che è un po' diverso da San Marino. Senti più la partita, è molto più bella l'atmosfera".

La partita di Benincasa è finita all'intervallo a causa di un problema fisico: "Ho sentito un piccolo fastidio all'adduttore. Spero non sia niente di che e di poter esserci per il ritorno. È stata una gara equilibrata, c'è da dire che fisicamente loro sono più avanti e penso che si veda. Ma noi ci crediamo, come sempre. Ci proveremo allo Stadium".







