Virtus, Bizzotto: "C'è entusiasmo, vogliamo fare sempre meglio"

A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione del campionato sammarinese, abbiamo parlato di obiettivi con il tecnico della Virtus, Luigi Bizzotto. La squadra del Castello di Acquaviva si è rinforzata in quasi tutti i reparti. In porta il portiere Alex Stimac, che gioca anche come sammarinese. Poi i difensori Rigoni, Massari e Giacomoni. Quest'ultimo ha vestito anche la maglia del Tre Penne in Champions. A centrocampo è arrivato il giovane Elia Ciacci, al quale si aggiungono Halijaej e Santucci.