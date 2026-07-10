Virtus, Bizzotto: "Complimenti ai ragazzi, per il ritorno ci crediamo"

Intervista a Luigi Bizzotto

La Virtus cede 3-1 in rimonta al Dila Gori nell'andata di Conference League, dopo essere passata in vantaggio già al 3°: "Diciamo che la colpa è stata mia - scherza l'allenatore Luigi Bizzotto - perché ho detto di partire forte, dovevo dire anche di continuare. Battute a parte, sono partiti veramente bene e sono contento che abbiamo fatto il gol all'inizio, abbiamo tenuto il campo bene. Inevitabilmente dopo viene fuori un pochettino la differenza di preparazione tra le due squadre e quello un po' si è visto. Io credo che sia da fare un complimento a tutti i ragazzi, sia chi ha giocato dall'inizio sia chi è subentrato. Hanno dato tutti forse anche di più di quello che avevano in questo periodo della stagione. Per cui, ripeto, anche se dà fastidio perdere, perché comunque a tutti noi dà fastidio, siamo consapevoli di aver fatto una buona gara e poi nel ritorno vediamo. Noi ci crediamo, sicuramente sarà difficile, lo sappiamo, però come ho detto anche in passato allo Stadium delle volte succedono delle cose particolari, come sono successe l'anno scorso col Milsami. Noi comunque di sicuro ci crediamo e ci proviamo, dopo vediamo come andrà a finire".

Nel finale sono entrati anche i difensori Gori e De Lucia, che Bizzotto sperava di non dover utilizzare in quanto non al meglio: "Stanno bene, ci hanno dato una mano come speravamo di non aver bisogno, invece abbiamo avuto necessità e si sono disimpegnati bene. Non hanno avuto ricadute, che era quello di cui avevamo paura. Chi è uscito è uscito perché aveva dei problemi di crampi, per cui siamo riusciti anche quelli a salvaguardarli".







