CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus, Bizzotto: "Molto soddisfatti di questo ultimo periodo" Il tecnico neroverde si gode l'ottimo periodo dei suoi.

È la quinta vittoria in fila per una Virtus che, ora, marcia a pieno regime: "Siamo molto soddisfatti di come stiamo facendo in questo ultimo periodo- dice il tecnico Luigi Bizzotto - secondo me adesso stiamo esprimendo un buon calcio, stiamo anche meglio fisicamente rispetto all'inizio. I risultati si vedono, dopo siamo riusciti a capitalizzare molte delle occasioni che abbiamo creato, per cui siamo molto contenti di come abbiamo fatto. Il fatto dei due gol presi nel finale può essere una cosa che può dar fastidio, però sono ininfluenti ai fini del risultato: la valutiamo come un calo di tensione che non ci dovrebbe essere, ma ci può stare. Per fortuna siamo tutti in buona salute, per cui per me c'è l'imbarazzo della scelta. I ragazzi si fanno trovare tutti pronti e effettivamente mi creano parecchie difficoltà. Meriterebbero tutti di giocare per come si allenano e per come entrano quando sono chiamati in causa".

