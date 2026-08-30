CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus, Blanco: "È mancato solo il gol". La Fiorita, Berardi: "Se bisogna sacrificarsi, io sono il primo"

Esordio positivo per il centrocampista neroverde Bryan Blanco: "Penso sia stato un buon esordio, sia a livello personale che per tutta la squadra. Abbiamo provato a fare quello che abbiamo provato durante la preparazione con il mister. Penso sia mancato solo il gol, però in generale è stata una buona prestazione. Dobbiamo continuare così. Siamo stati un po' sfortunati, speriamo che il gol arrivi alla prossima partita"

In casa La Fiorita Filippo Berardi è stato uno dei migliori: "Non è stata una partita facile. Sono le prime partite, alle15 sotto un bel caldo, quindi non è semplice. Però abbiamo fatto, secondo me, una buonissima partita di sacrificio. Siamo stati una squadra vera, quindi sicuramente in futuro miglioreremo sempre di più. Oggi purtroppo la partita richiedeva anche questo, bisogna sacrificarsi tutti e se c'è da dare una mano io sono il primo a darla".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: