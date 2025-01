Virtus campione d'inverno. Il Fiorentino la grande sorpresa

L'ultima del girone di andata, prima del nuovo anno conferma la leadership della Virtus. I nero/verdi transitano per primi sotto al traguardo invernale che ha solo un valore simbolico, ma che evidenzia la grande maturità e continuità della squadra di Luigi Bizzotto. Con quella ottenuta sul Pennarossa, sono 9 le vittorie consecutive in campionato 11 se aggiungiamo la Coppa Titano. Chi li ferma questi qui? Chiaro, vanno fatti i complimenti a chi ha saputo tenere il ritmo forsennato del club di Acquaviva come La Fiorita di Stefano Ceci a – 3 e il Fiorentino a – 6. Straordinaria la squadra di Tarini, rappresenta la grande sorpresa di questo campionato se teniamo in considerazione il passaggio di due guide tecniche: Leonardo Acori e Paolo Tarini. Gioco di squadra, ottime individualità, attacco degli spazi, velocità d'esecuzione e dinamismo spesso superiore alle altre, le qualità messe in mostra dal Fiorentino in questa prima parte di stagione. Buon lavoro anche di Lasagni alla Folgore e Girolomoni al Tre Fiori. L'altro club di Fiorentino trascinato dai gol di Prandelli e dalla stella Tommaso Bernardi ha una solidità invidiabile. Girolomoni, ha saputo amalgamare bene il gruppo che ha pochissimi punti deboli: nelle ultime 9 giornate il Tre Fiori ha perso solo con la capolista. Hanno deluso in questa prima parte di stagione Cosmos e Tre Penne, seppur in questo preciso momento vanno fatte delle distinzioni. Il Cosmos viene da due sconfitte consecutive, l'ultima particolarmente fragorosa con la San Marino Academy. il Tre Penne di Nicola Berardi regina del mercato di riparazione, presentato l'ex difensore del Victor San Marino Tony De Queiuroz, è in netta ascesa con tre vittorie consecutive. Tra le outsider buon campionato fatto fino a qui da parte di San Giovanni e Faetano. Murata, Domagnano e Libertas sono nobili decadute società dal passato brillante ma che non riescono a tornare protagoniste. Più che dignitoso il girone di andata della San Marino Academy Under 22. In ritardo, fino a qui, Juvenes/Dogana, Cailungo e Pennarossa