CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus capolista, in attesa del Tre Fiori: 2-0 all'Academy Un goal per tempo è quanto serve ai neroverdi per domare un avversario sempre combattivo

La Virtus è puntuale come un orologio svizzero: segna al 21' del primo tempo, replica al 21' del secondo e batte 2-0 la San Marino Academy. Tre punti pesanti e importanti per i campioni del Titano, che superando una squadra ostica, capace d'infastidire, prima di loro, anche Tre Penne e Tre Fiori.

Come preventivabile, la Virtus parte a mille e attacca senza sosta per 20 minuti. Al 12' il primo tentativo è di Sabato, che manda alto di testa. Al 19' i neroverdi ci provano ancora con un colpo di testa, stavolta di Niang, servito da una scucchiaiata di Buonocunto: para Conti. Il terzo giro è quello buono. Azione insistita al limite, Montanari crea lo spazio per Amati e lascia il pallone al compagno, che prende la mira e buca il portiere con un bellissimo tiro a giro di sinistro, sul secondo palo.

Il goal sblocca l'incontro, ma anche l'Academy, che alza la difesa e allontana dalla porta la Virtus, capace di scoccare solo un altro tiro: quello di Gori, parato a terra da Conti. Nel finale di frazione c'è spazio anche per la prima scintilla biancoblù: Della Balda, migliore dei suoi, salta due avversari sulla sinistra, rientra sul destro e prova a emulare Amati, calciando però alto.

È un primo segnale di vita dell'Academy, che replica nella ripresa già dopo 80 secondi, con un contropiede rapidissimo, ma non concluso. I neroverdi fiutano il pericolo e provano a chiudere l'incontro, con una ripartenza. Elia Ciacci aggancia un lancio dalla difesa e arriva al tiro da due passi, trovando solo l'esterno della rete. L'Academy c'è e ci crede. Al quarto d'ora Della Balda semina ancora il panico, stavolta entra in area e mira di nuovo il secondo palo, mandando il pallone fuori di un soffio.

Anche nel momento di maggior confusione, però, la Virtus può contare su Buonocunto. E così, al 21', un contropiede gestito bene fa capitare il pallone tra i piedi del fantasista, che dal limite se lo aggiusta, inquadra l'incrocio e ci scaraventa il 2-0. La partita, comunque, non finisce qui, perché poco dopo Lombardi sfiora il 3-0, colpendo il palo, e soprattutto non è chiusa, visto che l'Academy ci prova ancora. Prima con Marco Gasperoni, che va vicino al 2-1 di testa, poi con Molinari, che scocca un destro secco dal limite, con Guddo attendo. Altre occasioni non si presentano: ad Acquaviva, vince la Virtus 2-0.

