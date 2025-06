Virtus, Cattini: "Cercheremo l'impresa". Murata futsal, Bugli: "3-4 innesti da Serie A italiana"

A rappresentare San Marino in Champions League ci saranno, rispettivamente nel calcio e nel futsal, la Virtus e il Murata. Virtus che, dopo il debutto dell'anno scorso a livello internazionale, si prepara al bis: "Quest'anno per scaramanzia non si dice nulla - dice il vice presidente Alessandro Cattini - ma la squadra e i ragazzi sono motivati, siamo molto carichi, pronti e cercheremo di fare l'impresa. Siamo ancora più emozionati perché ripetere quello che è accaduto l'anno scorso è stato quest'anno inaspettato, abbiamo preso coscienza delle nostre capacità, la volontà dei ragazzi, dello staff, di tutti è stata grandissima, ci troviamo di fronte dei grandi avversari a livello europeo, noi metteremo in campo tutto quello che abbiamo, anche di più, e che vinca il migliore.

Il Murata invece arriva l'anno dopo l'impresa del Fiorentino, capace della prima vittoria biancazzurra in Futsal Champions League: "Quest'anno cercheremo di alzare ancora di più il livello - spiega il general manager Lorenzo Bugli - abbiamo tanti giocatori già della nazionale di Futsal, andremo a creare degli innesti con dei campioni anche a livello nazionale italiano, quindi cercheremo di portare ottimi risultati a casa come club per la Repubblica di San Marino. Ancora niente annunci, perché siamo ancora in fase di calciomercato, quindi aspettiamo i prestiti giusti al momento giusto. Inseriremo 3-4 giocatori, pensavamo di integrarla con alta qualità di Serie A, proprio perché inizieremo da luglio fino a fine agosto, un allenamento intensissimo con migliori strutture, un migliore staff tecnico proprio per arrivare al 100% a questa competizione europea e alzare alta la bandiera di San Marino".