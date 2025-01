Virtus chiama, La Fiorita risponde: poker al Faetano

Ancora una vittoria, la terza consecutiva senza subire goal. La Fiorita supera anche il Faetano e risponde alla Virtus, restando a -3 dalla capolista. In vista del big match contro il Tre Fiori, avendo quattro diffidati, Ceci fa un parziale turnover: non c'è Vivan tra i pali, al suo posto Zavoli, e va in panchina pure Mazzotti, che fa spazio a Santi in difesa. Ricchiuti manda però in campo la versione del Faetano difensivamente più ordinata della stagione e per la Fiorita non è semplice sfondare.

I gialloblù allora ci provano da lontano, centrando la traversa al 10' con Cicarelli. Per passare, alla squadra di Ceci servono un episodio e un altro goal di un difensore. È il 27' quando Cirarelli pennella una punizione sul secondo palo, dove sbuca Zazas Sanchez, che sovrasta tutti e incrocia di testa per l'1-0.

Il Faetano non ci sta e cerca di costruire, ma il tentativo migliore rimane una punizione finita alta di Festa Gallo, al 38'. Un minuto e mezzo dopo, La Fiorita raddoppia, sfruttando un errore di Bertuccini, che scivola nel rinviare di testa e regala il pallone ad Ambrosini. Il numero 10 non si fa pregare, controlla e calcia, infilando ancora Forconesi.

Nella ripresa, il Faetano rientra con intenzioni bellicose e si getta subito all'attacco. Al 7', bel recupero palla sulla trequarti, Tolomeo s'invola verso Zavoli e calcia dal limite, tiro alto non di molto. Cinque minuti dopo, però, un altro errore individuale punisce la squadra di Ricchiuti. Riccardi mette un cross basso e teso che taglia tutta l'area. Sul secondo palo, Parisi non è ben piazzato e nel tentativo di rinviare colpisce male, mettendo in rete. L'autogoal del numero 3, di fatto, chiude l'incontro.

A questo punto, mister Ceci comincia a richiamare in panchina diversi titolari, tra cui capitan Gasperoni, ammonito. Tra i subentrati c'è anche Toccaceli, che al 26' fissa il risultato sul 4-0. Altra galoppata di Riccardi sulla sinistra, altro cross in mezzo e il numero 30 si fa trovare pronto per l'appuntamento con il goal.

Nonostante il passivo pesante, il Faetano prova a restare mentalmente in partita e cerca il goal della bandiera. Il miglior tentativo è un calcio di punizione da lontano di Brisigotti che quasi inganna Zavoli, ma che il portiere gialloblù respinge in qualche modo. Finisce così 4-0. Tredicesimo successo per La Fiorita, che sale a quota 44 e consolida la seconda posizione, dodicesima sconfitta per il Faetano, che resta comunque in zona turno preliminare dei playoff.