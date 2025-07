Virtus con coraggio e testa sgombra

Nel video l'intervista Aron Giacomoni difensore Virtus

In conferenza stampa il difensore centrale Aron Giacomoni spiega ai giornalisti bosniaci la differenza di mentalità che c’è tra i club sammarinesi di qualche anno fa e quelli di oggi. “Lo spirito con cui affrontiamo queste partite è completamente diverso. Oggi -sostiene il difensore neroverde- è difficile vedere una squadra sammarinese cadere con punteggi larghi” . È una Virtus pronta alla lotta contro una squadra, quella bosniaca, nettamente più avanti nella preparazione, il campionato, da queste parti, partirà tra 10 giorni, e soprattutto capace di risolvere le partite sfruttando la fisicità. All’andata i gol sono arrivati su due palle inattive ed è proprio su quel tema che Luigi Bizzotto pretende più attenzione dalla sua squadra. Si ragiona sui 180 minuti e dunque, rispetto ad una settimana fa, qualche cambiamento in formazione ci sarà ma quello che non deve mai cambiare è l’atteggiamento della Virtus che deve essere sempre propositivo equilibrato ed efficace.

