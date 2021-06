CALCIO SAMMARINESE Virtus: confermati Alessandro Golinucci e Manuel Battistini

Comincia a prendere forma la rosa della Virtus in vista della prossima stagione. I primi due tasselli sono rappresentati dalle conferme di Manuel Battistini e Alessandro Golinucci che dunque rimarranno in squadra anche nel 2021/22. Entrambi sammarinesi, fanno parte tutti e due del gruppo della Nazionale. Per il laterale si tratta della terza stagione in maglia neroverde: “Ho deciso di rimanere per portare avanti il progetto triennale che la società ha in mente, inoltre il gruppo è fantastico e con i ragazzi c’è una serenità incredibile, quella che ci dovrebbe essere in uno spogliatoio, quindi non avevo motivo di cambiare aria” dichiara Battistini.

Golinucci invece è arrivato in società durante l’ultima finestra di mercato e ha disputato con la Virtus la seconda parte di stagione. Anche lui è sulla stessa lunghezza d’onda del compagno di Nazionale: “A gennaio mi è stato esposto il progetto, a quel tempo non sapevo se portarlo avanti anche quest’anno, ma poi qualche giorno fa ho riparlato con la Dirigenza e ho deciso di rimanere perché hanno un obiettivo che mi attira. La squadra è forte, lo staff e la società vogliono fare bene, sappiamo comunque che dovremo lavorare a testa bassa per arrivare tra le migliori del campionato. Sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni” chiude il centrocampista sammarinese.

