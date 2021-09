CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus – Cosmos apre la seconda giornata Seconda giornata del campionato sammarinese che si apre con l'anticipo Virtus – Cosmos

Si gioca ad Acquaviva l'anticipo del venerdi della seconda giornata del campionato sammarinese. Per il Cosmos è il debutto visto il turno di stop osservato alla prima dai giallo/verdi. La Virtus è chiamata a riscattare la sconfitta con il Tre Penne. Sabato il programma prevede alle 15 Domagnano – Cailungo a Fiorentino, Pennarossa – San Giovanni a Montecchio. Due squadre che hanno cominciato molto bene e che si candidano a ruolo di outsider. La formazione di Andy Selva ha superato il Faetano, il San Giovanni ha dilagato con la Juvenes/Dogana. E' Il team di Tognacci stesso a voler capire quanto è stato probante il primo test in campionato per valutare la propria forza I serravallesi della Juvenes/Dogana dovranno reagire alla pesante sconfitta iniziale contro una delle formazioni più attrezzate come il Tre Penne di Stefano Ceci.

[Banner_Google_ADS]

Fiorentino – Folgore ad Acquaviva ci dirà se i campioni in carica si sono abbonati alle false partenze. La squadra di Lepri è chiamata a rispondere alle critiche dopo la caduta all'esordio con il Domagnano. Lo scorso anno, ricordiamo che i giallo/rosso/neri persero le prime tre, per poi riprendersi molto bene, risalendo la classifica fino al trionfo nella finalissima con la Fiorita. Domenica si chiude il quadro con due incontri: Libertas – Faetano a Montecchio, e il big match tra Murata e Fiorita. La squadra che osserva il turno di riposo è il Tre Fiori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: