CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus-Cosmos, Badalassi: "Vittoria importante per il nostro percorso"

Due doppiette e cinque gol in altrettante giornate per Imre Badalassi, sempre più protagonista in casa Cosmos. Sentiamolo assieme a Nicolò Vallocchia, autore del momentaneo vantaggio Virtus.

Nel video le loro interviste

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: