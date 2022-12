CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus – Cosmos, il big match nella nebbia finisce 0-0 Nel primo tempo il consulto tra arbitro e capitani porta alla decisione di proseguire l'incontro nonostante la scarsa visibilità. Meglio nella ripresa

Nonostante la visibilità sia nettamente ridotta si gioca il match clou dell’undicesima giornata del campionato sammarinese Virtus - Cosmos. La squadra di Berardi vicina al vantaggio dopo appena due minuti sul cross dalla destra tocca Prandelli mette di poco sopra la traversa. Attacca il Cosmos, sulla conclusione di Prandelli pallone rinviato sulla linea, gol o non gol, la terna dice di no, ci sarebbero stati dubbi anche in condizioni normali. Gialloverdi di Serravalle padroni del campo, Virtus solo di rimessa e con i break, ancora Prandelli alla conclusione, respinge Passaniti. Altre due conclusioni la prima di Zulli la seconda di Errico ma senza trovare il bersaglio, anticipano il consulto tra capitani e arbitro sulla precaria visibilità . La decisione è quella di proseguire. Il direttore di gara chiede il pallone di colore arancione che arriverà solo al 12’ della ripresa.

Pericolosa la Virtus sulla conclusione, Simoncini in qualche modo respinge. Di Maio per Zulli che si fa luce ma non trova la via della rete . Buonocunto al tiro da buona posizione Simoncini attento. Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine di un incontro dominato dalla nebbia. Più Cosmos che Virtus ma alla fine a Montecchio è 0-0.

