TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:39 Bronzetti spettacolo, vincono anche Paolini e Nardi 12:40 Solo Simoncini può dimettersi dall'incarico di Consigliere della FSGC 12:10 Buona la prima per San Marino: 4-0 a Grosseto in gara1 dei quarti di finale 10:42 Pagina facebook promette "6 mesi gratis" di trasporto, ma è una truffa. La GdR: "Non cliccate, dati sensibili a rischio" 07:42 Turismo a Rimini, Vanni: "Per ombrelloni e lettini prezzi popolari e competitivi"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Virtus, dimenticare Chisinau per continuare a sognare

di Roberto Chiesa
13 ago 2025

Il ricordo del match di andata, inutile girarci attorno, brucia ancora. Ma archiviare il risultato salvando invece tutto il buono che ha detto la partita è l'operazione sulla quale Bizzotto, lo staff e i giocatori si sono concentrati nell'ultima settimana. Il Milsami è avversario tosto, ma non ingiocabile e quindi ci sono 90 minuti per fare 2 gol in più dei moldavi e volare, mai successo in precedenza, allo spareggio per accedere ai gironi.

Se il sogno è diventato progetto è essenzialmente merito della Virtus, costruita con grande logica e competenza da dirigenti ambiziosi che si sono affidati un tecnico esperto che costituisce una garanzia e un gruppo di calciatori qualitativo formato da una base sulla quale di volta in volta sono state aggiunte pedine funzionali al progetto. Non è un caso quindi, che a giocare questa partita ci sia la Virtus, non è un caso che dopo la partita di andata sia ancora tutto aperto.

Capitolo disponibilità, niente da fare per Piscaglia uscito anzitempo dal match di Chisinau a causa di un infortunio muscolare, resta da valutare Benincasa. Infortunato alla caviglia durante la rifinitura in Moldavia, proverà fino alla fine a poter essere della contesa. Regolarmente al suo posto il neo acquisto Niang che aveva saltato la trasferta per un problema burocratico riguardante il visto.  





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.