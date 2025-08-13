CONFERENCE LEAGUE Virtus, dimenticare Chisinau per continuare a sognare

Il ricordo del match di andata, inutile girarci attorno, brucia ancora. Ma archiviare il risultato salvando invece tutto il buono che ha detto la partita è l'operazione sulla quale Bizzotto, lo staff e i giocatori si sono concentrati nell'ultima settimana. Il Milsami è avversario tosto, ma non ingiocabile e quindi ci sono 90 minuti per fare 2 gol in più dei moldavi e volare, mai successo in precedenza, allo spareggio per accedere ai gironi.

Se il sogno è diventato progetto è essenzialmente merito della Virtus, costruita con grande logica e competenza da dirigenti ambiziosi che si sono affidati un tecnico esperto che costituisce una garanzia e un gruppo di calciatori qualitativo formato da una base sulla quale di volta in volta sono state aggiunte pedine funzionali al progetto. Non è un caso quindi, che a giocare questa partita ci sia la Virtus, non è un caso che dopo la partita di andata sia ancora tutto aperto.

Capitolo disponibilità, niente da fare per Piscaglia uscito anzitempo dal match di Chisinau a causa di un infortunio muscolare, resta da valutare Benincasa. Infortunato alla caviglia durante la rifinitura in Moldavia, proverà fino alla fine a poter essere della contesa. Regolarmente al suo posto il neo acquisto Niang che aveva saltato la trasferta per un problema burocratico riguardante il visto.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: