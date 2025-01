CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus - Domagnano. Bizzotto: "Approccio giusto", Lusini: "Abbiamo dato tutto" Il commento dei due allenatori dopo la sfida vinta 3-0 dai neroverdi

Luigi Bizzotto commenta con soddisfazione la vittoria per 3-0 sul Domagnano, nel 17° turno di Campionato sammarinese, un successo che secondo l'allenatore della Virtus era tutt'altro che scontato. “Le aspettative erano di una partita complicata perché conoscevamo gli avversari, sappiamo che sono organizzati, che sanno giocare bene – afferma–. Secondo me i miei giocatori sono stati veramente bravi anche oggi a prendere la gara sin dall'inizio nel verso giusto, con l'atteggiamento giusto, con la determinazione giusta. Penso che siamo andati in vantaggio meritatamente, poi nel secondo tempo c'è stata l'espulsione di Tortori che poteva in qualche maniera complicare le cose, ma così non è stato, perché i ragazzi sono stati molto ordinati, molto bravi anche nel secondo tempo”.

Con questa vittoria sono 11 consecutive, segno di uno stato di salute eccezionale...

“Abbiamo cominciato la stagione con un po' di difficoltà perché durante l'estate abbiamo giocato le coppe europee e abbiamo avuto qualche difficoltà nella preparazione. Dopodiché, la squadra ha cominciato a ingranare e adesso stiamo facendo dei risultati consecutivi importanti. La nostra volontà è di continuare su questo trend perché sappiamo di essere una buona squadra e vogliamo confermarci sul campo domenica dopo domenica”.

Lato Domagnano, Paolo Rossi ha scontato il terzo e ultimo turno di squalifica e in panchina al suo posto c'era il vice Daniele Lusini, che commenta così la partita dei giallorossi: “Per i primi 25 minuti siamo entrati in campo ben schierati, i ragazzi hanno concesso poco. Poi però, se concedi una palla a queste squadre qua, a questi giocatori, la paghi. Poco dopo abbiamo subito anche il secondo goal. Nel secondo tempo i ragazzi sono entrati in campo in maniera molto positiva e propositiva, abbiamo anche avuto due o tre occasioni, soprattutto dopo l'espulsione di Tortori. Potevamo andare sul 2-1, poi però squadre del genere sono molto brave a difendere anche in inferiorità numerica e ci hanno concesso poco. Quindi bravi loro, ma bravi anche i nostri ragazzi che hanno dato tutto”.

L'impressione è che sarebbe servita un po' più di cattiveria sotto porta...

“Esatto, quella cattiveria che, ahimè, anche oggi ci è mancata. Ci siamo trovati due-tre volte in situazioni molto interessanti, ma non siamo riusciti a sfruttare quello che abbiamo creato. I ragazzi comunque sono stati propositivi, si sono difesi anche bene, a tratti ho visto una squadra, per valori, molto al di sopra rispetto ai punti che ha in classifica. Dispiace, però onore ai vincitori, che sono un'ottima squadra”.

