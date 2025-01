CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus - Domagnano. Colonna: "A tratti giocato alla pari", Benincasa: "Il titolo ci ha dato consapevolezza" Il portiere giallorosso e l'attaccante neroverde, autore della prima rete, commentano la sfida del 17° turno

"È stata una partita giocata per certi versi alla pari, in alcuni frangenti loro hanno saputo sfruttare meglio le situazioni, visti anche i due goal, e noi abbiamo cercato di fare il possibile, però comunque c'è anche da ammettere la loro bravura". Il commento è di Davide Colonna, portiere del Domagnano, autore di due interventi miracolosi nella primo tempo della sfida contro la Virtus, che però non sono bastati per evitare la sconfitta.

Il numero 62 giallorosso, poi, guarda anche al resto della stagione: "Continueremo a lavorare per fare il meglio possibile, cercando di portare a casa più punti possibili. I ragazzi lavorano bene in settimana e quindi la nostra ambizione è quella di continuare a dare sempre il massimo, poi sarà il campo a decidere".

Lato Virtus, Simone Benincasa, autore del primo dei tre goal neroverdi, ammette la complessità dell'incontro appena vinto: "Abbiamo fatto un po' di fatica nei primi minuti, sapevamo che il Domagnano fosse una buona squadra, che si difende bene, ma siamo riusciti a sbloccarla, poi abbiamo raddoppiato e chiuso il primo tempo sul 2-0".

Dopo 11 vittorie di fila, eguagliata la miglior striscia dello scorso anno, vi sentite forse anche un po' più forti della passata stagione?

"Sì, abbiamo un po' di consapevolezza in più dopo il campionato che abbiamo vinto l'anno scorso. Sono 11 vittorie importanti e vogliamo continuare così".

