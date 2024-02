CAMPIONATO Virtus e La Fiorita a braccetto: cosa succederebbe con arrivo a pari punti? A 7 giornate dal termine del Campionato Sammarinese c'è una coppia in testa, quella formata da Virtus e La Fiorita. A debita distanza c'è anche il Tre Penne, pronto ad approfittare di eventuali passi falsi. Lotta aperta anche per play-off e spareggi.

Sorpassi e controsorpassi, fino alla perfetta parità. Quando mancano 7 giornate al termine della regular season, continua l'appassionante duello in vetta tra Virtus e La Fiorita. Al momento le squadre che hanno cannibalizzato il campionato si trovano a quota 58 punti con 19 vittorie, 1 pareggio e 3 sole sconfitte. La vittoria nello scontro diretto sembrava aver dato lo slancio definitivo ad Acquaviva ma, nel weekend, le carte si sono nuovamente rimescolate. Lo scialbo 0-0 con il Domagnano e il contemporaneo successo di Montegiardino contro il San Giovanni hanno formato questa coppia di testa, che si darà battaglia da qui alla fine. Ipotesi remota ma comunque plausibile: se Virtus e La Fiorita dovessero terminare a pari punti, cosa succederebbe? Nonostante il vantaggio negli scontri diretti per i neroverdi, le due formazioni si scontrerebbero in uno spareggio in gara unica con eventuali supplementari e calci di rigore, come spiegato dal regolamento organico della FSGC. Una sorta di finalissima, praticamente.

Il campionato però è ancora lungo e tutto da decidere. E nella corsa per il titolo potrebbero rientrare anche i detentori in carica del Tre Penne, la squadra più in forma del momento viste le 7 vittorie consecutive. Il distacco dalla vetta è di 4 punti ma Città deve ancora affrontare sia La Fiorita che la Virtus. E lo farà nelle ultime 3 giornate, con il Tre Fiori in mezzo per un vero e proprio “tour de force” finale. Con Cosmos, lo stesso Tre Fiori e Murata già con la testa ai play-off si accende la lotta anche per il 7° posto che consentirebbe di entrare direttamente dai quarti di finale: sono 5 i punti di vantaggio per la Juvenes/Dogana su Folgore e Fiorentino. Stessa distanza che c'è tra il Domagnano 11° - quindi virtualmente ammesso agli spareggi – e la coppia Libertas-Faetano. Con la sosta per le nazionali a fine marzo si profilano dunque due mini-campionati, si entra nella fase calda.

