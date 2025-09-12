Virtus e La Fiorita aprono la 2a giornata

Dopo il pareggio del primo turno, La Fiorita e Virtus aprono il ritorno in campo di un Campionato sammarinese ancora tutto da scoprire, al termine della sosta nazionali. I campioni in carica, reduci dal sogno europeo sfiorato, sfideranno la Folgore, che all'esordio ha avuto vita facile contro il Cailungo, mentre la squadra di Ceci, che deve ancora recuperare quattro dei cinque punti di penalizzazione ricevuti per tesseramenti irregolari, troverà l'Academy, che al debutto ha sfoderato un ottimo calcio contro la Libertas.

Tre le partite in programma sabato, tra cui un derby: quello di Serravalle tra la Juvenes Dogana e il Cosmos, a cui mancheranno gli squalificati Grieco e Ceccaroli. In campo anche una delle favorite per lo scudetto, il Tre Penne, che ha cominciato benissimo sulla spinta del rientrante Badalassi, contro il Faetano, vincente all'esordio sul Murata. Proprio i bianconeri completeranno il pomeriggio, cercando di avviare la durissima risalita dal -9 in classifica, sempre dovuto a tesseramenti irregolari, contro il Cailungo, in diretta su San Marino Rtv alle 15.

A chiudere il turno saranno altre tre gare, tra cui cui spicca la sfida tra un'altra indiziata per il titolo, il Tre Fiori, che ha confermato gran parte del gruppo della scorsa stagione e fatto aggiunte importanti, e il San Giovanni, che invece ha cambiato tanto rispetto all'anno passato. Il Domagnano, virtualmente in testa grazie al roboante 4-0 sul Pennarossa, cercherà continuità contro una Libertas che ancora deve costruirsi una nuova identità, visti i 19 innesti estivi. Infine, la seconda partita che trasmetteremo, alle 15, sarà l'incrocio tra Fiorentino e Pennarossa, entrambe a caccia dei primi punti stagionali.







