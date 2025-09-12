TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:40 Aspettando Miss Italia 2025: le 40 finaliste si raccontano su San Marino Rtv 16:13 MotoGP, celebrati i campioni da Giacomo Agostini a Valentino Rossi 13:44 Elezione Giunte di Castello, prima riunione della Commissione Elettorale 13:24 MotoGP Misano: Franco Morbidelli il piu veloce nelle libere 12:53 Mutui prima casa con garanzia dello Stato: firmata la convenzione, legge è ora operativa 12:51 Vietati smalti e gel semipermanenti nocivi nei centri estetici, UNAS: "Ora controlli veri sugli abusivi" 11:43 Rimini: Vigilantes spiaggia condannato a 6 anni e mezzo per violenza sessuale 10:53 Molestò turista 17enne a Rimini, bagnino condannato a 8 mesi 10:37 Albani: "Il nostro è un evento di sistema ogni anno cerchiamo sempre di fare meglio" 10:07 Rimini, l'estate di Publiphono: 714 persone ritrovate tra bimbi, turisti e… un Chihuahua
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Virtus e La Fiorita aprono la 2a giornata

Il torneo entra nel vivo dopo la prima pausa per le Nazionali. Di sabato spicca il derby Juvenes Dogana - Cosmos

12 set 2025
Foto: FSGC/Mularoni

Dopo il pareggio del primo turno, La Fiorita e Virtus aprono il ritorno in campo di un Campionato sammarinese ancora tutto da scoprire, al termine della sosta nazionali. I campioni in carica, reduci dal sogno europeo sfiorato, sfideranno la Folgore, che all'esordio ha avuto vita facile contro il Cailungo, mentre la squadra di Ceci, che deve ancora recuperare quattro dei cinque punti di penalizzazione ricevuti per tesseramenti irregolari, troverà l'Academy, che al debutto ha sfoderato un ottimo calcio contro la Libertas.

Tre le partite in programma sabato, tra cui un derby: quello di Serravalle tra la Juvenes Dogana e il Cosmos, a cui mancheranno gli squalificati Grieco e Ceccaroli. In campo anche una delle favorite per lo scudetto, il Tre Penne, che ha cominciato benissimo sulla spinta del rientrante Badalassi, contro il Faetano, vincente all'esordio sul Murata. Proprio i bianconeri completeranno il pomeriggio, cercando di avviare la durissima risalita dal -9 in classifica, sempre dovuto a tesseramenti irregolari, contro il Cailungo, in diretta su San Marino Rtv alle 15.

A chiudere il turno saranno altre tre gare, tra cui cui spicca la sfida tra un'altra indiziata per il titolo, il Tre Fiori, che ha confermato gran parte del gruppo della scorsa stagione e fatto aggiunte importanti, e il San Giovanni, che invece ha cambiato tanto rispetto all'anno passato. Il Domagnano, virtualmente in testa grazie al roboante 4-0 sul Pennarossa, cercherà continuità contro una Libertas che ancora deve costruirsi una nuova identità, visti i 19 innesti estivi. Infine, la seconda partita che trasmetteremo, alle 15, sarà l'incrocio tra Fiorentino e Pennarossa, entrambe a caccia dei primi punti stagionali.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.