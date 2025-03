Virtus e La Fiorita, due successi per mantenere tutto invariato

Il punto sul campionato sammarinese

Tutto secondo copione dopo la 26^ giornata. La Fiorita fa il suo dovere, dilagando nella ripresa contro una coraggiosa San Marino Academy che ci prova ma alla lunga deve cedere sullo strapotere – soprattutto tecnico – della formazione di Montegiardino. I gialloblu vincono 4-1 e vanno a -2 per qualche ora, ma la Virtus risponde prontamente e riporta a 5 i punti di vantaggio. Contro la Libertas apre le marcature Federico Piovaccari: il “Pifferaio” segna il suo primo gol nel Campionato Sammarinese e diventa a suo modo protagonista della cavalcata che Acquaviva spera di portare a compimento a fine aprile. Quattro giornate al termine, il prossimo turno prevede un interessantissimo Virtus-Tre Penne e Fiorentino-La Fiorita, con i ragazzi di Ceci che non possono sbagliare e approfittare di eventuali passi falsi dei rivali.

Si avvicina al terzo posto, invece, il Tre Fiori che supera il Faetano - trascinato dai “soliti 3”: Sensoli, Prandelli e Bernardi – e allunga a +3 sulla Folgore, beffata nel finale da un Cosmos in 10 uomini ma comunque capace di riprendere un derby complicato. Bicchiere mezzo vuoto per Falciano ma buoni spunti da dove ripartire, in vista del rush finale. Si riapre, poi, la lotta per gli spareggi grazie al successo in rimonta della Juvenes/Dogana sul Cailungo. Il contemporaneo scivolone del Domagnano contro il Pennarossa rimette tutti in gioco: la stessa Juvenes è a due punti dall'11° posto, la Libertas a 3 ed è attesa dallo scontro diretto proprio contro i giallorossi.