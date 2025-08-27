CONFERENCE LEAGUE Virtus, è ora di sognare: arriva il Breidablik per l'Europa I neroverdi ospitano gli islandesi per andare alla fase a Gironi. Bizzotto: "Scudetto o qualificazione? Direi entrambi, ma l'Europa avrebbe un altro sapore"

La notte dei sogni, per la Virtus, è arrivata. Sogni grandi, grandissimi, enormi, sogni che pochi hanno potuto cullare in maniera così forte nella storia del calcio sammarinese, perché la squadra di Acquaviva è a un passo dalla qualificazione a una competizione europea. Neanche a dirlo, sarebbe storia, un capitolo glorioso negli annali dello sport del Titano, ma per scriverlo c'è da superare un ostacolo non da poco: gli islandesi del Breidablik.

Il cammino europeo della Virtus è stato preso in simpatia da tanti e il netto 3-0 casalingo con cui i neroverdi hanno ribaltato la sfida con i moldavi del Milsami, nelle semifinali di qualificazione alla Conference League, ha acceso tanti cuori, non solo nella Repubblica. Ad Acquaviva sono giunti anche due auguri speciali per l'ultima partita dei turni preliminari: prima quello di Daniele De Rossi, bandiera della Roma, legato a San Marino perché da piccolo aveva abitato in zona, quando suo padre giocava qui, poi quelli del pilota di Formula 1 Kimi Antonelli, appassionato di calcio, che a San Marino ha la residenza.

L'andata del doppio confronto lascia tutto aperto: il 2-1 in favore del Breidablik non condanna la Virtus, anzi, fa sperare. Per il ritorno, i neroverdi proveranno ad affidarsi al fattore campo, alle più alte temperature e alla solidità espressa negli incontri disputati fin qui. Luigi Bizzotto dovrebbe schierare ancora una volta il classico 4-2-3-1 mascherato da 4-3-3, che tanta fortuna gli ha portato nelle ultime stagioni, e recupererà Passaniti in porta. Dubbi in difesa, dove andranno verificate le condizioni di Sabato e di De Lucia, mentre proverà a rientrare anche capitan Battistini, alle prese con dei problemi ai tendini.

"Non è facile, sicuramente, però è chiaro che nel cuore di tutti ci sia la speranza di poter fare una serata straordinaria e poter, magari, coronare un sogno che abbiamo già da un po' di tempo - dice l'allenatore neroverde -. La squadra sta abbastanza bene, tenendo conto del periodo in cui siamo. Praticamente non ci siamo mai fermati, per cui abbiamo fatto esperienza e allenamento con le partite che abbiamo giocato. Direi che, più che gli assenti, per noi conta chi gioca dall'inizio e chi entra partita in corso. Non ci siamo mai pianti addosso, nel senso che non abbiamo mai pensato agli infortunati o agli assenti, anche perché chi ha giocato ha sempre fatto in pieno la sua parte".

Dal punto di vista tattico, Bizzotto si aspetta una partita simile all'andata: "Loro sono più avanti di noi fisicamente, visto che stanno già disputando il campionato, ma speriamo di creare qualche occasione. Del resto, anche in Islanda siamo riusciti a dargli fastidio in vari momenti". E poi, alla domanda se preferisca un altro scudetto, il terzo di fila, o una qualificazione in Europa: "Se dovessi dire, direi entrambi - ammette, ridendo -. Certo che la qualificazione in Europa avrebbe un altro sapore...".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: