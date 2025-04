Virtus, è Scudetto! La Fiorita crolla, ad Acquaviva basta l'1-1 con il Tre Fiori

Foto: Fsgc

Serviva un successo per l'assoluta tranquillità, che non è arrivato. Ma la Virtus è squadra abituata a soffrire e, quando poi il risultato arriva comunque, è sempre più bello. I neroverdi sono per la seconda volta consecutiva Campioni di San Marino: basta il pareggio con il Tre Fiori perché a Dogana la Juvenes fa un bel regalo di Pasqua superando La Fiorita, al primo ko stagionale. Attesa trepidante dopo il fischio finale, prima della festa grande Acquaviva. Che chiude una stagione da record, con numeri impressionanti. Dall'altra parte il Tre Fiori – a caccia della terza posizione in classifica - non regala niente, come è giusto che sia, e nel primo tempo imbriglia le manovre della Virtus. Trovando a sorpresa il vantaggio quasi alla mezz'ora: la punizione di Bernardi viene deviata dalla barriera, Passaniti è beffato e i gialloblu vanno sull'1-0. Dall'Ezio Conti però arrivano subito notizie positive, la Virtus comunque non ci sta e carica a testa bassa nel finale di frazione. Sventagliata illuminante di Buonocunto per Pecci, splendido lo stop a seguire del 24 che però si fa ipnotizzare da Nardi, a tu per tu. Benincasa, invece, non è preciso di testa sul servizio di Montanari.

Ripresa e il copione non cambia. La Virtus spinge, il Tre Fiori tutto sommato gestisce e amministra. Facendosi pericoloso in contropiede con la bella iniziativa di Pini, Prandelli non arriva sul tiro-cross del compagno. Bizzotto tenta di dare una scossa ai suoi con i cambi. Uno di questi è Rinaldi che, pochi secondi dopo l'ingresso in campo, sfiora l'1-1 in volèe ma si trova davanti un grande Nardi che alza sopra la traversa. Intanto, Benincasa inizia a prendere le misure: incornata nell'area piccola e palla alta. Di là la Juvenes, dopo aver subito il pari, va addirittura sul 3-1. La Virtus si gasa da queste notizie e pareggia ai -10: ennesimo corner di Buonocunto, questa volta Benincasa anticipa Nardi in uscita e fa esplodere i tanti tifosi di Acquaviva presenti a Montecchio. A questo punto al Tre Fiori l'1-1 va bene in vista dei play-off e alla Virtus anche. E' un pari che vale come una vittoria: Acquaviva conquista il secondo Scudetto consecutivo e – a inizio luglio – si ripresenterà nell'élite europea, con i preliminari di Champions League.