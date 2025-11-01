CAMPIONATO SAMMARINESE
Virtus e Tre Fiori ancora in vetta, dilaga la Folgore
Con un gol per tempo - Sabato nel primo, Capicchioni nel secondo - la Virtus centra la settima vittoria consecutiva e batte 2-0 il San Giovanni, confermandosi in vetta al Campionato Sammarinese. Nell'altro match delle 15 la Juvenes/Dogana sorprende il Tre Penne andando in vantaggio con Aprea, poi Città la riprende con il "solito" Badalassi ma non va oltre l'1-1.
In vetta si conferma anche il Tre Fiori che nel posticipo delle 18.15 supera 2-0 il Fiorentino con i gol di Prandelli e Bernardi. Dilaga la Folgore nell’altro match: netto 6-1 alla Libertas. A segno Garcia Rufer (doppietta), Pancotti, Ura, Aversario e l’autogol di Senja. Gol della bandiera granata con Baiardi.