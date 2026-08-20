MERCATO Virtus, ecco Madonna. Tampellini alla Folgore, Fiorentino a Del Frari

Virtus, ecco Madonna. Tampellini alla Folgore, Fiorentino a Del Frari.

La Virtus rinforza la difesa col centrale Diego Madonna. Cresciuto nel Rimini, il classe 2005 ha calcato i campi di Serie D con United Riccione e Castelfidardo e nella seconda parte della scorsa stagione era al Misano con Muratori, neo tecnico neroverde.

Innesto al centro della difesa anche per il Fiorentino: preso Joaquin Del Frari, argentino reduce dall'esperienza in Finlandia col Keuruun Pallo.

La Folgore invece ingaggia il centravanti Eros Tampellini dal Borgosesia, fresco di promozione in Serie D.

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