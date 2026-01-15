MERCATO Virtus, ecco Piscitella: "Scelta in meno di 24 ore, voglio tornare a divertirmi" L'ex attaccante del Rimini è fermo dall'estate dopo l'esperienza di poche settimane con l'Ancona: "Negli ultimi tempi avevo perso un po' la voglia, l'incontro col direttore della Virtus mi ha dato le giuste motivazioni"

Per GiammarIo Piscitella il capitolo calcio giocato sembrava essersi chiuso la scorsa estate, con la scelta di risolvere il contratto appena firmato con l'Ancona e la volontà, espressa, di prendersi una pausa. Invece lo stop è durato solo qualche mese, prima che la trattativa lampo con la Virtus lo restituisse al campo. Con un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno '27: segno che quello tra i campioni di San Marino e l'ala classe '93 è un impegno a lungo termine.

"È stata una scelta fatta in meno di 24 ore - spiega Piscitella - ho avuto l'incontro con il direttore sportivo Guiducci e le mie prime impressioni hanno avuto la meglio. Poi ho confermato il tutto facendo i primi allenamenti con la squadra, conoscendo un po' i ragazzi, il mister. Avevo sentito qualche mio compagno che giocava qua che mi aveva un po' raccontato di questa società. Non posso far altro che confermare le mie impressioni e quello che mi era stato detto dai miei ex compagni. La possibilità di qualificarsi per la Champions League è sicuramente uno stimolo un po' per tutti. Sicuramente mi aspetto di divertirmi: è un po' il segreto, quello che mi ha fatto fare quello che ho fatto. Cosa che ho un po' perso ultimamente. Per quanto riguarda la Virtus, sicuramente ci aspettiamo tutti di centrare l'obiettivo europeo, assolutamente".

Dopo aver vinto Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Primavera con la Roma, Piscitella ha sommato 8 presenze in Serie A tra giallorossi e Genoa, per poi disputare 3 stagioni in Serie B e 7 in C. Gli ultimi fuochi col Rimini, dove tra '21 e '23 ha centrato la promozione in C e, l'anno dopo, la qualificazione ai playoff. Da lì in poi, poche partite e poche gioie: in tre stagioni, 13 presenze e 2 gol – tra campionato di D e coppa di categoria – con Pistoiese, L'Aquila e Nova Romentin, prima della già accennata esperienza, mai davvero cominciata, con l'Ancona.

"Più che infortuno ho avuto un po' di problemi con alcune società dove sono andato, soprattutto ultimamente - racconta Piscitella - a volte per questioni di fallimenti, a volte per discussioni, per ricevere poi i pagamenti pattuiti. Quindi questo mi ha fatto un po' perdere la voglia, tra virgolette. Però, come dicevo prima, l'incontro con il direttore mi ha dato le giuste motivazioni per accettare di venire in questo campionato e di ritrovare un po' la voglia di divertirmi".

