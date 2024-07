COPPE EUROPEE Virtus, Elia Ciacci: "Emozionante tornare dall'infortunio e giocare in Champions"

Dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori per buona parte della passata stagione, Elia Ciacci è tornato in campo proprio contro la Steaua Bucarest nella partita d'andata. Una grande soddisfazione per il centrocampista di Acquaviva.

Nel video l'intervista

I più letti della settimana: