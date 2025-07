Luigi Bizzotto tecnico Virtus commenta l'eliminazione dalla Champions League: ”Non so dove abbiamo trovato tutte quelle energie nel finale. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla. Abbiamo realizzato due gol, un vero peccato per il primo annullato per fuorigioco. Nel complesso la prestazione mi è piaciuta molto. Ora ci attendono almeno altre due partite in Conference poi l’inizio di stagione. Praticamente non ci fermiamo mai”.