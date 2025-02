CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus - Fiorentino. Buonocunto: "Ora due partite toste", Galeone: "Testa alla Folgore"

Autore di un goal e un assist, che hanno trascinato la Virtus al successo sul Fiorentino, Ivan Buonocunto commenta così la prestazione dei neroverdi: "Tante volte, quando non riusciamo a creare, a spingere, è anche per bravura dell'avversario, però oggi era importante vincere, come sempre, e continuare questa striscia positiva. È chiaro che guadagnare punti in questa fase del campionato è importante, però sappiamo che adesso abbiamo il Cosmos e La Fiorita, insomma due partite toste. Perciò dobbiamo continuare così e cercare di provare a vincere entrambe".

Per il Fiorentino, a commentare a caldo la sfida è il difensore Gianluigi Galeone: "Credo che comunque dobbiamo dare meriti all'avversario, che è una grande squadra. Sono primi meritatamente, quindi noi abbiamo tentato fare la nostra partita, come ci ha detto il mister, e dopodiché c'è però anche l'avversario in campo. Ci abbiamo provato fino alla fine, non siamo riusciti a segnare, però va bene così, Ora dobbiamo pensare alla prossima sfida, con la Folgore, e continuare su questa strada".

