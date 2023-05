COPPA TITANO Virtus, Giulianelli: "Anno eccezionale. Puntare allo scudetto? L'idea c'è" Sulla questione calcioscommesse, che potrebbe precludere l'accesso all'Europa, il presidente non si sbottona: "È passato tanto tempo...".

Grande soddisfazione anche per il presidente della Virtus Pier Domenico Giulianelli che col secondo trofeo della storia neroverde raccoglie i frutti di un progetto avviato anni fa e che non vuole fermarsi al primo successo: "Abbiamo giocato col cuore e dato l'anima, così è arrivato questo successo. È stata un'annata eccezionale. Puntare allo scudetto? L'idea c'è, si cercherà sicuramente di dare qualcosa in più, questo è il nostro progetto. Possibile esclusione dalle coppe? Ci metteremo a un tavolo e vediamo di cosa discutere, visto che è passato anche tanto tempo...".

Nel video le interviste

