CAMPIONATO Virtus, Giulianelli: "Il nuovo progetto stava dando i suoi frutti"

Per il presidente della Virtus Pier Domenico Giulianelli non sarà facile tornare in campo: i neroverdi sono già proiettati alla prossima stagione. "Posso solo essere contento della nostra prima parte di stagione" - ha affermato il numero uno della formazione di Acquaviva - "il nuovo progetto stava funzionando, potrà essere una buona base di partenza per il nuovo anno".

Nel video l'intervista.



