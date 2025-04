Virtus, Giulianelli: "Questo Scudetto è più bello del precedente. Adesso Coppa Titano e preliminari di Champions"

Nel weekend la Virtus ha vinto il secondo Campionato Sammarinese della sua storia e domenica verrà premiata con la consegna del trofeo. Un motivo d'orgoglio per il presidente neroverde Pier Domenico Giulianelli, che ha parlato anche della finale di Coppa Titano e della prossima partecipazione alle coppe europee.

“Ci siamo riconfermati, assolutamente. Non è stato semplice, ma è sicuramente ancora più bello della precedente” - dice Giulianelli. Continuità che ha prevalso e che vi porterà a giocare un'altra partita importante, la finale di Coppa Titano, per detenere ancora una volta tutti e tre i trofei nello stesso momento...

“È quello che si proverà a fare. È già il terzo anno consecutivo che andiamo a fare la finale di Coppa Titano. Il primo anno l'abbiamo vinta, il secondo anno ci è sfuggita in finale. Quest'anno siamo di nuovo lì, speriamo di andare a buon fine anche con questo”

Un passo alla volta si dice, però la mente non può che correre a quest'estate quando la Virtus tornerà nuovamente a sentire la musichetta della Champions League...

“Sì, questa è una cosa bellissima. Lo auguro a tutte le squadre di San Marino di poter provare questa emozione, perché per il nostro contesto questa competizione è una cosa fenomenale, assolutamente, e non vediamo l'ora”

L'esperienza dello scorso anno porta anche a sognare qualcosa in più?

“Sicuramente. Adesso forse al primo turno di Champions no, però se abbiamo un sorteggio abbastanza semplice, fortunato, perché alla fine anche qui si parla di fortuna... il calcio, la palla è tonda, quindi formalmente tutto è possibile”