CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus, Guddo: "Dobbiamo vincere e sperare". San Giovanni, Tognacci: "6 punti in palio? Dobbiamo farne il più possibile" Ospiti dell'ultima puntata di Telestadio il portiere della Virtus e l'allenatore del San Giovanni

Ospiti dell'ultima puntata di Telestadio il portiere della Virtus Samuele Guddo e l'allenatore del San Giovanni Marco Tognacci: li abbiamo sentiti sul finale di stagione di neroverdi e rossoneri.

Così Guddo sulle ultime due partite della Virtus: "Ovviamente noi non molleremo fino all'ultimo sparando in un passo falso del Tre Fiori. Noi intanto faremo il nostro e poi spereremo nelle altre squadre. Il gruppo è fenomenale, la squadra è bellissima, ci troviamo tutti bene, siamo tutti ragazzi che andiamo d'accordo, quindi mi aspettavo di trovare un gran gruppo e così è stato. Avere tre portieri di alto livello aiuta perché se vuoi migliorare sicuramente devi giocare e allenarti con gente di livello, se no non puoi migliorare"

11° posto per il San Giovanni di Tognacci, l'ultimo che consente all'accesso agli spareggi play-off: "Speriamo di essere in crescita anche nelle prossime due partite che saranno decisive. Le ultime due partite dovremo affrontarle senza paura perché loro hanno i loro obiettivi, noi abbiamo il nostro e quindi dobbiamo andare a cercare i punti in ogni domenica, ce ne sono sei ancora in palio e quindi dobbiamo provarci. Peccato che manca poco alla fine del campionato perché ci siamo svegliati nel girone di ritorno. All'andata potevamo fare meglio, qualche risultato ci ha detto male, abbiamo fatto molti pareggi, però sicuramente nel ritorno abbiamo dato molto molto di più".

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