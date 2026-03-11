CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus, Guiducci: "Big match con il Tre Fiori importante ma non decisivo". SM Academy, Della Balda: "Ora più sicuri dei nostri mezzi"

Ospiti di Telestadio il direttore sportivo della Virtus Matteo Guiducci - che parla della supersfida di sabato contro il Tre Fiori - e il centrocampista della San Marino Academy Enea Della Balda, che analizza il momento positivo della sua squadra.

Così Guiducci: "Una partita importante, con ovviamente tre punti che possono pesare, ma non credo che una eventuale nostra vittoria sia decisiva, perché sicuramente noi rispetto al Tre Fiori magari ci aspetta un calendario un po' più difficile da qui alla fine e quindi abbiamo visto anche ultimamente che le partite sono tutte difficili, soprattutto quando si gioca per dover vincere, le pressioni sono diverse e si gioca un po' meno tranquilli. Con il San Giovanni è venuto fuori un pareggio anche perché siamo stati poco precisi, ma abbiamo avuto una marea di occasioni in tutti i 90 minuti. Come diciamo sempre, guardiamo la prestazione, quindi negli ultimi mesi sicuramente, ma direi anche tutta la stagione, la squadra è costante, continua a creare ed è quello che che conta, diciamo"

Terzo risultato utile nelle ultime 4 per l'Academy, parla Della Balda: "Nell'ultimo periodo soprattutto siamo riusciti a diventare più una squadra e speriamo di continuare così e ad arrivare al nostro obiettivo finale. Abbiamo trovato fiducia nelle nostre caratteristiche e siamo diventati un gruppo più unito e ci aiutiamo l'uno con gli altri. Io mi sto riprendendo dall'infortunio e sta andando tutto bene, riguardo la partita col Domagnano sappiamo che possiamo fare una grande partita e riuscire a metterli in difficoltà".

