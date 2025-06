CHAMPIONS LEAGUE Virtus, Guiducci: "Non conosciamo bene lo Zrijnski ma arriveremo carichi"

La Virtus affronterà i bosniaci dello Zrijnski Mostar nel primo turno preliminare di Champions League. Sul sorteggio e sui movimenti di mercato sentiamo il direttore sportivo neroverde, Matteo Guiducci: "Comunque sia, eravamo contenti di essere nell'urna della Champions perché era il lavoro fatto durante tutto l'anno. Non la conosciamo bene perché ancora non avevamo visto niente. Sicuramente forti, ma come ho detto prima, abbiamo lavorato per questo e quindi ci arriveremo carichi"

Virtus che ci arriverà con il gruppo che ha portato questa squadra in Champions League, o ci sarà anche qualche novità?

"La Virtus arriva con il gruppo che ha ottenuto questa vittoria e arriverà anche con qualche innesto, che saranno ragazzi che saranno con noi per la stagione prossima, che sono Armando Amati, Riccardo Zulli e Matteo Zenoni. Li integriamo fin da subito in modo che così si riescono ad amalgamare con il gruppo"

Un colpo alla Piovaccari ce lo si può attendere?

"Diciamo che abbiamo due opzioni ancora nella lista e stiamo lavorando per quello. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa a centrocampo e magari un attaccante"

Tra l'altro urna che vi ha fatto anche un regalo perché, in caso di vittoria o di sconfitta, arriverete comunque a giocare un terzo turno per una squadra di San Marino, e non è mai successo...

"Abbiamo avuto anche questa sorpresa oggi, abbiamo aspettato per avere la conferma, ci cambiano un po' tutti i programmi perché cambiano anche tutte le dati, ma è inutile negare che sarà un'ottima esperienza con squadre ancora più forti e soprattutto a un passo dai play-off, quindi è difficile da pensarlo all'inizio"

