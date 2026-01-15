Virtus, Guiducci: "Piscitella acquisto in prospettiva, ora siamo a posto. Scappini? Credo che resterà"

Intervista al direttore sportivo della Virtus, Matteo Guiducci

Il direttore sportivo della Virtus, Matteo Guiducci, fa il punto sul mercato della Virtus che per ora ha lasciato liberi il portiere Sebastiani e l'attaccante Niang e aggiunto, sugli esterni, il giovane Gasperoni e l'esperto Piscitella, giocatore con alle spalle tante stagioni tra i professionisti e il cui acquisto è stato annunciato ieri: "Quello di Piscitella è un acquisto anche in prospettiva. Comunque eravamo soddisfatti della rosa, tant'è che sono stati tutti confermati e le uniche partenze sono state per volontà dei ragazzi, di chi magari trovava meno posto prima. In poche ora è emersa questa opportunità con Giammario, la sua volontà di venire qua è stata subito massima perché in neanche un giorno abbiamo trovato l'accordo. Speriamo che si possa trovare bene e sicuramente ci darà il suo grande aiuto. Gli infortuni che ha avuto? Al di là degli infortuni, secondo me è come si cala nella realtà che farà la differenza. Se si riesce a calare bene nella realtà del campionato sanmarinese, con tanti aspetti diversi rispetto a quelli a cui lui è abituato, come tanti ex giocatori, secondo me poi il problema fisico lo riusciamo a gestire e a mettere a posto, spero. La Virtus aveva perso già un paio di elementi importanti come Villanova e Capicchioni, nel periodo in cui non si poteva fare mercato. Quindi siamo sempre stati, a livello numerico, non tanti, perché poi abbiamo ragazzi che sì, sono tesserati, ma ad oggi ancora non sono riusciti a venirci a dare una mano, come Tortori e Piovaccari. Al momento non abbiamo bisogno di altri innesti, direi che siamo a posto, però rimaniamo vigili se ci fossero delle opportunità per migliorarci anche per la prossima stagione".

Guiducci si sofferma anche sulla situazione del bomber Scappini, dato come possibile partente: "Stefano al momento rimane con noi, ha qualche ultimo giorno per darci la risposta definitiva ma speriamo e crediamo che possa rimanere con noi fino a fine stagione".







